رياضة | عاجل.. تشكيل الأهلي ضد بلاتينيوم.. أفشة وكهربا وأزارو للدكة

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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي بعد قليل.

ويحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم الزيمبابوي بعد قليل في إطار مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز