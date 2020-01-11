رياضة | عاجل.. تشكيل الأهلي ضد بلاتينيوم.. أفشة وكهربا وأزارو للدكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تشكيل الأهلي ضد بلاتينيوم.. أفشة وكهربا وأزارو للدكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي بعد قليل.
حراسة المرمى : محمد الشناوي
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أما البدلاء : علي لطفي ومحمود متولي ومحمد هاني ومجدي أفشة ومحمود عبدالمنعم كهربا ووليد أزارو وياسر إبراهيم.
ويحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم الزيمبابوي بعد قليل في إطار مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
تشكيل الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - وليد سليمان - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي
خط الهجوم : مروان محسن
أما البدلاء : علي لطفي ومحمود متولي ومحمد هاني ومجدي أفشة ومحمود عبدالمنعم كهربا ووليد أزارو وياسر إبراهيم.