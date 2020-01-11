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رياضة | عاجل.. تشكيل الأهلي ضد بلاتينيوم.. أفشة وكهربا وأزارو للدكة

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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي بعد قليل.

ويحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم الزيمبابوي بعد قليل في إطار مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز


حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول

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خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - وليد سليمان - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي

خط الهجوم : مروان محسن

أما البدلاء : علي لطفي ومحمود متولي ومحمد هاني ومجدي أفشة ومحمود عبدالمنعم كهربا ووليد أزارو وياسر إبراهيم.

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