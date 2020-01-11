رياضة | تشكيل أرسنال الرسمي أمام كريستال بالاس.. مشاهدة مباراة أرسنال وكريستال بالاس بث مباشر الآن Bein Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل أرسنال الرسمي أمام كريستال بالاس.. مشاهدة مباراة أرسنال وكريستال بالاس بث مباشر الآن Bein Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق كريستال بالاس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لينو.

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خط الدفاع : ميتليند نيلز - ديفيد لويز - سوكراتيس - كولاسيناك.

خط الوسط : توريرا - تشاكا - مسعود اوزيل - نيكولاس بيبي.

خط الهجوم : لاكازيت - أوباميانج.

وكان فريق أرسنال قد نجح في تحقيق الفوز بالجولة الماضية على حساب فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، بينما تعادل فريق كريستال بالاس مع فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدف لكل فريق.