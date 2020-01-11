رياضة | موعد مباراة تشيلسي ضد بيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي|chelsea live بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تشيلسي ضد بيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي|chelsea live بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل بيرنلي ضيفا اليوم على تشيلسي في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب ستامفورد بريدج وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة بينما يقع بيرنلي في المركز الخامس عشر بـ24 نقطة.

ويطمح تشيلسي في الفوز على بيرنلي ذهابًا وإيابًا في موسم واحد في الدوري للمرة الأولى منذ موسم 2009/2010 وذلك بعد الفوز في مباراة الدور الأول بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب تيرف مور.

وفاز بيرنلي في مباراة واحدة في 11 مباراة سابقة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي وتعادل في 3 مباريات وخسر في 7 مباريات. ومع ذلك، خمس نقاط من تلك النقاط الست التي جمعها بيرنلي أمام تشيلسي جاءت على ملعب ستامفورد بريدج، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في مبارتين وخسر مبارتين.

ولم يخسر تشيلسي في 3 مباريات متتالية خاضها على ملعبه في البريميرليج منذ شهر نوفمبر من عام 1993 عندما كان يقوده المدير الفني جلين هودل في ذلك الوقت.

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وفشل بيرنلي في تحقيق الفوز فب آخر 3 مباريات خاضها في الدوري وهي المرة التاسعة منذ بداية الموسم الماضي التي يمر فيها الفريق بسلسلة هزائم متتالية في الدوري تصل إلى 3 مباريات على الأقل.

ومنذ أن سجل بيرنلي هدفين في الشوط الأول في فوزه على وست هام بثلاثية نظيفة في شهر نوفمبر الماضي، لم يسجل بيرنلي بعدها أي هدف في شوط المباراة الأول في الدوري الإنجليزي في 9 مباريات.

ويعتبر بيرنلي ثاني أقل الفرق تسجيلًا للأهداف في الشوط الأول برصيد 7 أهداف بعد كريستال بالاس برصيد 4 أهداف.

واهتز مرمى تشيلسي في الدقائق العشر الأخير من المباريات في الدوري بـ8 أهداف من إجمالي 29 هدفًا سكن مرمى تشيلسي هذا الموسم أي بنسبة 28% وهي النسبة الأعلى في الدوري الإنجليزي.

وحصد بيرنلي نقطة واحدة فقط من 10 مباريات خاضها هذا الموسم أمام فرق تتواجد في النصف الأعلى من جدول الترتيب وكان ذلك بالتعادل مع وولفرهامبتون بهدف لكل منهما في شهر أغسطس الماضي.