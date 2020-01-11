- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يعكر صفو اليونايتد ويقترب من إيركسين بقوة والان مع التفاصيل
السبت 11 يناير 2020
خضعت إدارة إنتر ميلان الإيطالي لطموحات كونتي مدرب الفريق، الباحث دائما عن الأفضل من النجوم لتحقيق الانتصارات والأرقام الكبيرة.
ولم تستطع كبح جماح هذا الثائر المخضرم، حتى يتقدم النيراتزوري بعرض رسمي لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي ب١٧ مليون يورو، من أجل ضم الدنماركي كريستيان إيركسين لاعب الوسط المتألق دائما.
على الصعيد ذاته ينافس مانشستر يونايتد الإنجليزي، على ضم اللاعب بعرض يقدر بنحو ٢٠ مليون يورو، إلا أنه تراجع عن الصفقة خلال الشهر الحالي برغبة ضم اللاعب مع بداية الموسم، إلا أن دخول إنتر ميلان ألحقه تواجد قوي وبصورة أساسية لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حتى يعيد اليونايتد التفكير لضم اللاعب خلال يناير الجاري.
جدير بالذكر أن إيركسين لايرغب بالتجديد مع توتنهام وينتهي عقده نهاية الموسم الحالي، لذا تسعى إدارة الفريق الإنجليزي للاستفادة منه ماديا بأقصى ما يمكن.
كانت هذه تفاصيل خبر إنتر يعكر صفو اليونايتد ويقترب من إيركسين بقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.