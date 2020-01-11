إنتر يعكر صفو اليونايتد ويقترب من إيركسين بقوة

السبت 11 يناير 2020

خضعت إدارة إنتر ميلان الإيطالي لطموحات كونتي مدرب الفريق، الباحث دائما عن الأفضل من النجوم لتحقيق الانتصارات والأرقام الكبيرة.

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ولم تستطع كبح جماح هذا الثائر المخضرم، حتى يتقدم النيراتزوري بعرض رسمي لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي ب١٧ مليون يورو، من أجل ضم الدنماركي كريستيان إيركسين لاعب الوسط المتألق دائما.

على الصعيد ذاته ينافس مانشستر يونايتد الإنجليزي، على ضم اللاعب بعرض يقدر بنحو ٢٠ مليون يورو، إلا أنه تراجع عن الصفقة خلال الشهر الحالي برغبة ضم اللاعب مع بداية الموسم، إلا أن دخول إنتر ميلان ألحقه تواجد قوي وبصورة أساسية لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حتى يعيد اليونايتد التفكير لضم اللاعب خلال يناير الجاري.

جدير بالذكر أن إيركسين لايرغب بالتجديد مع توتنهام وينتهي عقده نهاية الموسم الحالي، لذا تسعى إدارة الفريق الإنجليزي للاستفادة منه ماديا بأقصى ما يمكن.