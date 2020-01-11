شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان في الطريق لإبرام ثاني انتقالاته الشتوية والان مع التفاصيل

السبت 11 يناير 2020 يستعد فريق ميلان الإيطالي لتقديم ثاني صفقات خلال انتقالات يناير الجاري، من أجل البحث عن أمل العودة بدوري بات به بعيدا عن المربع الذهبي أو حتى التواجد بالدوري الأوروبي.

Advertisements ويخضع مدافع آتالانتا " كاير" لفحوصات طبية، بعد عودته من إعارة إشبيلية الاندلسي الفاشلة. تكبدت خزاپن الروسنيري نحو 2.5 مليون يورو مع امكانية خيار الشراء حال رغبة الفريق بضم اللاعب بصفة نهائية. جدير بالذكر أن صفقة كاير هي ثاني صفقات الفريق الإيطالي، بعد ضم المخضرم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش.

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