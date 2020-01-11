الكالتشيو الجولة التاسعة عشر..إبرا ولياو ثنائي هجوم ميلان امام كالياري.

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السبت 11 يناير 2020 أعلن السيد ستيفانو بيولي ،مدرب ميلان الإيطالي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره كالياري الايطالي، ضمن إطار الجولة التاسعة عشر , من منافسات الدورى الايطالي لموسم 2019-2020. جاء تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة كالياري علي النحو التالي:

حراسة المرمى: دوناروما خط الدفاع : ثيو هيرنانديز_ موساكيو_رومانيولي _ كالابريا خط الوسط: كاستييخو _ بن ناصر _ كيسي هاكان . Advertisements خط الهجوم : ابراهيموفيتش _ لياو. علي جانب آخر أعلن المدرب الإيطالي المخضرم رولاندو ماران, تشكيلة كالياري أمام ميلان , وجاءت كالتالي: حراسة المرمى: أولسن خط الدفاع: بيلجريني _ كلافان _ بيساكاني _ فاراجو . خط الوسط: روج _تشيغاريني _ نانديز _ناينجولان. خط الهجوم : بيدرو_ سيميوني

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