فيدال ينتظر رحيل فالفيردي للبقاء في البرسا

السبت 11 يناير 2020

يسعى النجم التشيلي ارتورو فيدال للبقاء بقوة داخل جدران الكامب نو مع برشلونة، ولكن اللاعب أصابه الملل واليأس من نتائج الفريق المخذية، لذا قد تكون الهزيمة من أتلتيكو هي بوابة رحيل اللاعب لصفوف إنتر ميلان. ويراوغ اللاعب إدارة البلوجرانا بملله من تواجد مدرب الفريق إرنيستو فالفيردي على دكة احتياط الفريب، لذا ينتظر التشيلي المخضرم قرار الإدارة وعليه إما البقاء أو الرحيل.

وكان إنتر ميلان، قد سعى جاهدا بكل قوته لضم فيدال بماء على طلب من مدرب الفريق كونتي.