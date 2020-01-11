شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أفريقيا | بلاتينيوم (1) - (0) الأهلي (الشوط الأول) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي بلاتينيوم الزيمبابوي النادي الأهلي في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.
ويدخل الأهلي المباراة برصيد 6 نقاط متشاركًا صدارة المجموعة مع كل من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.
ويدخل المدير الفني السويسري رينيه فايلر اللقاء بالتشكيل الآتي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايي.
خط الهجوم: مروان محسن.
ويجلس على دكة البدلاء كل من: على لطفي ومحمود متولي ومحمد هاني ومحمود عبدالمنعم كهربا ووليد أزارو وياسر إبراهيم.
وكان «فايلر» قد استبعد وليد سليمان من التشكيل الأساسي بعد الإعلان عن مشاركته بسبب شعور اللاعب ببعض الآلام خلال عملية الإحماء ليقحم مكانه «أفشة»
أهم أحداث المباراة
- بداية المباراة
ق4. عرضية من أحمد فتحي يستقبلها أجايي برأسية لكن تخرج بعيدة عن مرمى بلاتينيوم
ق8: تسديدة مفاجئة من بلاتينيوم عن طريق رينسوم بفاري تمر بجوار القائم الأيمن للشناوي
ق16: تسديدة قوية جديدة لبلاتينيوم لكن بعيدة عن مرمى الشناوي
ق 19: بافاري يتقدم لبلاتينيوم بالهدف الأول بعد متابعة تصويبة من زميله أثناء وقوفه خاليًا من الرقابة أمام المرمى أودعها بسهولة على يمين الشناوي
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