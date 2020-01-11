شكرا لقرائتكم خبر عن «كييزا» قد يرحل عن فيورنتينا في يناير.. وليفربول ضمن المرشحين لضمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو فيديريكو كييزا في طريقه لمغادرة نادي فيورنتينا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في الوقت الذي يحظى فيه باهتمام عدد من أندية الصفوة في أوروبا.

وحسب موقع "سبورتس مول" البريطاني، فإن والد اللاعب صاحب الـ 22 عامًا دخل في مفاوضات مع مالك فيورنتينا روكو كوميسو من أجل السماح برحيل نجله عن النادي، إذ يلعب الأب دور الوكيل أيضًا.

وأكد التقرير أن «كييزا» يحظى باهتمام عدد من الأندية أبرزها يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين، بالإضافة إلى ليفربول الإنجليزي.