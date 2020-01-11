شكرا لقرائتكم خبر عن راينير جيسوس ينضم لريـال مدريد بعقد يمتد لـ5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل نادي ريـال مدريد الإسباني لاتفاق مع اللاعب البرازيلي الشاب راينير جيسوس للانضمام إلى الفريق قادمًا من فلامينجو البرازيلي. وقام اللاعب، صاحب الـ 17 عامًا بإجراء الكشف الطبي، وسيتجه الآن لتوقيع عقود انتقاله رسميًا، إذ من المنتظر أن يمتد العقد لمدة 5 سنوات، حسب «سكاي إيطاليا». وينضم جيسوس لكتيبة البرازيليين في النادي الملكي والتي تضم كلا من مارسيلو وكاسيميرو وإيدير ميليتاو وفينيسيوس جونيور ورودريجو.

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