شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يستعد لضم «إيكاردي» بعقد نهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي باريس سان جيرمان لتقديم عرض شراء نهائي للنجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، الذي يلعب ضمن صفوف الفريق هذا الموسم على سبيل الإعارة من إنتر ميلان الإيطالي.

وحسب موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي، فإن سان جيرمان سيقدم للاعب عقدًا يمتد لـ 4 مواسم خلال الصيف القادم، عقب انتهاء فترة إعارته.

وتألق الأرجنتيني بشدة مع سان جيرمان هذا الموسم، إذ شارك «إيكاردي» في 11 مباراة في الدوري الفرنسي مع الفريق العاصمي، أحرز خلالها 9 أهداف.