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فيدال ينتظر رحيل فالفيردي للبقاء في البرسا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

يسعى النجم التشيلي ارتورو فيدال للبقاء بقوة داخل جدران الكامب نو مع ، ولكن اللاعب أصابه الملل واليأس من نتائج الفريق المخذية، لذا قد تكون الهزيمة من أتلتيكو هي بوابة رحيل اللاعب لصفوف إنتر ميلان. ويراوغ اللاعب إدارة البلوجرانا بملله من تواجد مدرب الفريق إرنيستو فالفيردي على دكة احتياط الفريب، لذا ينتظر التشيلي المخضرم قرار الإدارة وعليه إما البقاء أو الرحيل.

وكان إنتر ميلان، قد سعى جاهدا بكل قوته لضم فيدال بماء على طلب من مدرب الفريق كونتي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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