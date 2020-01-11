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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب لايبزيج يصدم ميلان ويجعله يبحث عن رجل المهام الصعبة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020
يعمل فريق ميلان الإيطالي للبحث عن مدرب مميز قادر، على تصحيح المسار وتحويل الدفة ناحية الانتصارات الغائبة والغير بحقبة بيولي، لذا هناك فكر دائر وحائر داخل الإدارو للاستعانة بالمدرسة الألمانية.
ووفقا لصحيفة "فوتبول إيطاليا"، فقد رالف راجنيك إدارة الروسونيري بشهادته في التواجد بمنصبي الحالي للإشراف على تطوير كرة القدم، في لايبزيج الألماني وسالزيبورغ النمساوي.
وأصاف مدرب لايبزيج السابق: كان ميلان بجيل الثمانينات رفقة أريجو ساكي، هو سببت كبيرا في تطوير بعالم كرة القدم، فهم كانوا يسيطرون على العالم كله ويقدم طريقة اللعب، التي أحبها.
وشدد رالف: على أن إدارة ميلان لم تتواصل معه بأي شكل من الأشكال ومستمر بعملي.
جدير بالذكر أن ميلان يقبع بالمؤخرة لجدول ترتيب الكالتشيو، على الرغم من وجود مدرب جديد هو ستيفانو بيولي ليبقى الفريق بالنفق المظلم بعيدا حتى عن المربع الذهبي.
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