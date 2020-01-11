شكرا لقرائتكم تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز و المصرى بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق بيراميدز والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ الأحد على ستاد 30 يونيو بالقاهرة.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إدارة مباراة المصرى وبيراميدز إلى طاقم تحكيم بوركينابي مكون من من حكم الساحة جون واتارا، ومعه سيدو تياما “مساعد حكم أول”، وحبيب عمر سانو “مساعد حكم ثان”، بالإضافة إلى الحكم الرابع، بوريما سانوجو ، وتم إسناد مهام مراقب المباراة إلى التنزاني، أحمد موجوي، بينما سيكون منسق العام، فيكتور لورانس لوال، من جنوب السودان، وتم تكليف الجزائري كريا سمير بمهام مراقب الحكام.

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خلال الاجتماع الذي عُقد بأحد فنادق القاهرة الجديدة وترأسه مراقب المباراة التنزاني أحمد موجوي بحضور منسق عام المباراة فيكتور لورانس لوال من جنوب السودان ، ومراقب الحكام الجزائري كريا سمير ، والمنسق الإعلامي الدكتور عادل كُريم تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة ، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأصفر ، فيما سيرتدي فريق بيراميدز طاقم أسود اللون وسيرتدي حارسه اللون البرتقالي ، ذا وقد مثل المصري في المؤتمر ياسر عزت مدرب الفريق و محمود جابر مدير شئون اللاعبين و ابراهيم غانم مسئول المهمات فيما مثل فريق بيراميدز و وليد مهدي.

ويعتلي بيراميدز قمة المجموعة في الكونفدرالية، برصيد 9 نقاط بالفوز في 3 مباريات متتالية ويحتاج للانتصار الرابع من أجل التأهل للدور المقبل بشكل رسمي مع أول مشاركة في تاريخ النادي بالبطولة.

ونجح فريقا بيراميدز والمصري في حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا في تخطي الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما اقصى المصري البورسعيدي نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0.