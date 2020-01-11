شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف حكاية "ورم" عبد الله جمعة المُتسبب فى زيادة وزنه بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك فى مباراة فريقه أمام طنطا، بوزن زائد، فى الجولة الثانية عشر بالدورى، فى اللقاء الذى أقيم على ستاد غزل المحلة، والتى غادرها فى الشوط الثانى فى اللقاء الذى انتهى لصالح فريقه بنتيجة 3 / 2 ثم استبعده الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى من مواجهة زيسكو الزامبى لتدور كثير من علامات الاستفهام حول الأمر.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك، السر وراء تلك المسألة حيث أوضح إن عبد الله جمعة تعرض لإصابة فى السمانة أدت إلى تورم العضلة وقام الجهاز الطبى للفريق بإخطاره بالحصول على راحة سلبية نهائية وعدم خوض أي مران جري حيث كان يسير بصعوبة بسبب تلك الإصابة التى كانت من الممكن أن تأثر على الشرايين والأوردة حول خوضه أية تدريبات تأهيلية لذا تم تفضيل إراحته بصورة سلبية.

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وتابع المصدر ذاته إن إراحة عبد الله جمعة لمدة وصلت إلى 3 أسابيع أدت إلى زيادة وزنه لذا تم تجهيزه للتواجد أمام طنطا ثم تم تفضيل مواصلة الاعتماد بشكل أساسى على محمد عبد الشافى أمام زيسكو الزامبى وإراحة جمعة لتجهيزه للمرحلة القادمة حيث لن يتم المجازفة به إلا بعد تجهيزه بأفضل صورة بعدما تغلب الفريق الأبيض على زيسكو يونايتد الزامبى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

واقترب الزمالك من التأهل إلى دور الـ 8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث احتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، من 4 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة بنفس الرصيد 7 نقاط، ولكنه لعب 3 مباريات حتى الآن ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ولكنه لعب 3 مباريات أيضًا قبل مباراته مع مازيمبى، عصر اليوم السبت.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام فريق الجونة، المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ملعب الأخير، حيث يسعى الأبيض لمواصلة الزحف نحو المنافسة على قمة الدورى، خاصة بعدما حقق الفريق الفوز فى أخر مباراتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا، فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من منافسات المسابقة المحلية، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبوه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.