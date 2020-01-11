شكرا لقرائتكم تغيير مفاجيء فى تشكيل الأهلى قبل مواجهة نادي بلاتينيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أجراء تغيير مفاجئ في تشكيل الفريق لمباراة بلاتينيوم حيث دفع بمحمد مجدي قفشة صانع العاب الفريق اساسياً بعد أن كان بديلاً ،وذلك على حساب وليد سليمان الذي اشتكى من الام في عضلة السمانة ليخرج من القائمة ويدخل مكانه أحمد الشيخ.
وبذلك يكون تشكيل الأهلي الأساسي كالتالي : في حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع: أحمد فتحى ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول، خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايى على أن يقود الهجوم مروان محسن.
ويحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على مضيفه بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة بولاوايو التي تستضيف المباراة أمس الجمعة على متن طائرة خاصة، قادمين من العاصمة هراري، التي شهدت اقامة البعثة الحمراء منذ وصولها لزيمبابوي، يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلفاً للمتصدر بفارق الأهداف النجم الساحلي، بعد خسارة المباراة الأولى أمام بطل تونس ،قبل أن يستعيد توازنه ويهزم الهلال السوداني في المباراة الثانية ويواصل انتصاراته على حساب بلاتينيوم في القاهرة، لذلك يرغب الأهلي في اسقاط بطل زيمبابوي مُجدداً للانقضاض على الصدارة، في الوقت الذي يحتل بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلي المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط، بعد هزيمته في الثلاث مباريات التي خاضها في دور المجموعات حتى الأن.
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