تغييران في تشكيل الأهلي الأساسي أمام بلاتينيوم

كتب: ضياء السقا

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الأساسي، الذي سيواجه به مضيفه بلاتينيوم الزمبابوي، في الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

أجرى المدرب السويسري تغييرين، حيث يبدأ وليد سليمان وأحمد فتحي على حساب قفشة ومحمد هاني.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - أيمن أشرف - أحمد فتحي.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية.

ثلاثي قبل المهاجم: جيرالدو - وليد سليمان - جونيور أجايي.

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خط الهجوم: مروان محسن.

دكة البدلاء: علي لطفي - ياسر إبراهيم - محمود متولي- محمد هاني - محمد مجدي "أفشة" - محمود عبدالمنعم "كهربا" - وليد أزارو.

ويلعب الأهلى في المجموعة الثانية بجانب النجم الساحلى التونسي، الهلال السودانى، بلاتينيوم الزيمبابوي.

وخسر المارد الأحمر، من النجم الساحلي في تونس، بالجولة الأولى بهدف دون رد، فيما فاز على الهلال السوداني في الجولة الثانية بهدفين لهدف في القاهرة، ثم هزم بلاتينيوم 2-0 في الجولة الثالثة على ملعب السبلام.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء، منتشيا بفوزه الكبير في الجولة الماضية من الدوري المصري، على نادي مصر 3-1.

ويتساوى الأهلي مع الهلال السوداني والنجم الساحلي بـ6 نقاط، بينما يتذيل بلاتينيوم المجموعة بدون نقاط.

وكان الأهلي قد ودع دوري الأبطال، العام الماضي من ربع النهائي، بعدما خسر بخمسة أهداف من صن داونز الجنوب إفريقي.