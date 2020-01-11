شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بزيمبابوى: بلاتينيوم ليس ناديا جماهيريا.. والأهلي فريق كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فهمى، سفير مصر بزيمبابوى، أن بلاتينيوم فريق جيد ولكنه ليس صاحب جماهيرية أو شعبية كبيرة، مؤكداً أن مباراته أمام الأهلى ستكون صعبة ولكن الأهلى قادر على الفوز فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى الثالثة عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف فهمى، فى تصريحات لقناة TIME SPORTS لبرنامج "تايم لايف" الذى يقدمه يحيى حمزة، ملعب بلاتينيوم مشابه لاستاد السلام فى مصر، وهو ملعب جيد، والأجواء المناخية مناسبة، مؤكداً أن الأهلى يمتلك شعبية كبرى فى زيمبابوى، والأهلى فريق كبير قادر على تحقيق الفوز فى لقاء اليوم.

قبل المواجهة المرتقبة التى تجمعهما فى الثالثة عصر اليوم بين الأهلى و بلايتينيوم ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولا وايو ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا حقق الأهلى الفوز فى 6 مباريات بداية من لقاءات دور الـ32 لدورى الأبطال، بينما حقق بلاتينيوم الفوز فى 3 مواجهات فقط.

وخسر الأهلى مباراة وحيدة فى دور المجموعات أمام النجم الساحلى، بينما خسر بلاتينيوم 3 مباريات وكانت جميعها فى دور المجموعات امام الهلال السودانى و النجم الساحلى ثم الأهلي.

ويشهد ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولا وايو والذى يستضيف مواجهة الأهلى وبلاتينيوم بطل زيمبابوى استعداداً لخوض المباراة التى ستجمع الفريقين فى الثالثة عصر اليوم، السبت بتوقيت القاهرة، تواجد 2500 مشجع.

وأعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، التشكيل الذى سيخوض به مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى المقرر لها الثالثة عصر اليوم، السبت، فى زيمبابوى بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحى ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول.

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خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

ذكر مراسل قناة الأهلي أن المدرجات تسع لـ2500 مشجع ، وتشهد المباراة وجود جاليات عربية و مصرية لمؤازرة الأهلي

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت إلى ولاية بولاوايو ظهر أمس الجمعة قادمة من هرارى عاصمة زيمبابوى، وخاض الفريق مرانين على الملعب الوطنى بهرارى يومى الأربعاء والخميس قبل التوجه إلى ولاية بولاوايو، وخاض المران الرئيسى أمس الجمعة على

وعقد رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، محاضرة فنية للاعبين قبل مغادر فندق الإقامة والتوجه لملعب بابا فيلز ماندافا، الذى وصل إليه منذ قليل وسط حراسة الشرطة ووضع فايلر خلال المحاضرة الرتوش النهائية الخاصة باللقاء، وخطة اللعب التى سيخوض بها المباراة.

وسافر الأهلى إلى زيمبابوى بقائمة تضم 20 لاعباً، هم: محمد الشناوي، شريف إكرامي، على لطفي، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى أفشة، جيرالدو ،، جونيور أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ ومحمود كهربا.

ويدخل الأهلى مواجهة نادى بلاتينيوم وفى جعبته 6 نقطة، بالتساوى مع النجم الساحلى بطل تونس و الهلال بطل السودان بينما يحتل فريق بلاتينيوم المركز الأخير فى المجموعة الثانية برصيد صفر من النقاط بعدما تلقى 3 هزائم فى أول ثلاث مباريات بالمجموعة سجل لاعبوه هدف وحيد واستقبلت شباكه 7 أهداف.

ويعول رينيه فايلر المدير الفنى على عناصر الخبرة التى تتواجد داخل قائمة الفريق، وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوى وأيمن أشرف وعلى معلول وأحمد فتحى وعمرو السولية، ،ويدعم الفريق الوافد الجديد محمود عبد المنعم كهربا والمنضم لأول مرة لقائمة الأهلى الافريقية بعد قيده مؤخرا.