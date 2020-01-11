شكرا لقرائتكم خبر عن بن قردان والمنستيرى التونسيان يتفاوضان مع "أوشا" الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمود عادل الشهير بـ"أوشا"، لاعب خط وسط الإنتاج الحربى، عرضاً من نادى اتحاد بن قردان التونسى، الذى يلعب له حاليا أحمد العش مدافع الأهلى والإسماعيلى السابق ويحتل المركز الرابع بمسابقه الدورى التونسي، كما تلقى لاعب وسط الإنتاج الحربي عرضا آخر للعب فى الدورى التونسى فى صفوف نادى الاتحاد المنستيرى المتصدر حالياً بشكل مؤقت لجدول الترتيب.

عرض نادى اتحاد بن قردان التونسى يعد الأقرب بالنسبة للاعب وسط الإنتاج الحربي، فى ظل جدية المفاوضات، ونال أوشا إشادة خاصة من مسئولى النادى التونسى والجهاز الفنى الذى أبدرى رغبة فى التعاقد مع اللاعب خاصة مع إجادته اللعب فى أكثر من مركز.

ويترقب محمود عادل القرار النهائى للجهاز الفنى لفريق الإنتاج الحربى بقياده مختار مختار لحسم مصير العرض التونسى حيث أبدى اللاعب رغبة فى خوض تجربة الاحتراف خارج مصر، بعد انتقاله لنادى الإنتاج الموسم الماضى فى صفقه انتقال حر.

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وتبذل لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وعضوية خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى، جهوداً مكثفة خلال الساعات الحالية من أجل إنجاز ملف تمديد عقود الثلاثى أحمد شديد قناوى ومحمود البدرى ومعاذ الحناوى لاسيما أن الثلاثى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، وتوصلت اللجنة لإتفاق شفهى مع معاذ الحناوى على تمديد تعاقده لمدة موسمين قادمين ويتبقى فقط توقيع اللاعب على العقد الجديد، بينما لايزال الثنائى شديد قناوى والبدرى فى مرحلة دراسة العرض .

ويأتى هذا التحرك من إدارة الانتاج الحربى للحفاظ على قوام الفريق الأساسى لاسيما أن الثلاثى السابق من أهم العناصر المؤثرة فى تشكيلة الفريق، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه11 هدفا .

بعيداً عما سبق حذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى من انتفاضة فريق وادى دجلة الذى حقق فوزه الثانى فى المسابقة بمباراته الاخيرة على حساب سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل الانتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق فى اطار منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى العام، ويواصل فريق الإنتاج الحربى تدريباته بشكل يومى استعداداً لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة عصر الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت فى اطار منافسات الجولة 13 للدوري.