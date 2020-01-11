شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف.. تعرف على مشوار الأهلي وبلاتينيوم بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق النادى الاهلي الأهلي الفوز فى 6 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا، بداية من دور الـ32، بينما فاز بلاتينيوم فى 3 مواجهات فقط، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التى تجمعهما بعد قليل على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولا وايو ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى الأبطال.

خسر الأهلي مباراة وحيدة فى دور المجموعات أمام النجم الساحلي، بينما خسر بلاتينيوم 3 مباريات، وكانت جميعها فى دور المجموعات امام الهلال السوداني والنجم الساحلى ثم الأهلي.

ويشهد ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولا وايو والذى يستضيف مواجهة الأهلي وبلاتينيوم بطل زيمبابوي استعداداً لخوض المباراة التى ستجمع الفريقين فى الثالثة عصر اليوم، السبت بتوقيت القاهرة ، تواجد 2500 مشجع.

وأعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، التشكيل الذى سيخوض به مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى المقرر لها الثالثة عصر اليوم، السبت، فى زيمبابوى بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ذكر مراسل قناة الأهلي أن المدرجات تسع لـ2500 مشجع، وتشهد المباراة وجود جاليات عربية ومصرية لمؤازرة الأهلي.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحى ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول.

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خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت إلى ولاية بولاوايو ظهر أمس الجمعة قادمة من هرارى عاصمة زيمبابوى، وخاض الفريق مرانين على الملعب الوطنى بهرارى يومى الأربعاء والخميس قبل التوجه إلى ولاية بولاوايو، وخاض المران الرئيسى أمس الجمعة على

وسافر الأهلى إلى زيمبابوى بقائمة تضم 20 لاعباً، هم: محمد الشناوي، شريف إكرامي، على لطفي، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى أفشة، جيرالدو ،، جونيور أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ ومحمود كهربا.

ويدخل الأهلى مواجهة نادى بلاتينيوم وفى جعبته 6 نقطة، بالتساوى مع النجم الساحلى بطل تونس و الهلال بطل السودان بينما يحتل فريق بلاتينيوم المركز الأخير فى المجموعة الثانية برصيد صفر من النقاط بعدما تلقى 3 هزائم فى أول ثلاث مباريات بالمجموعة سجل لاعبوه هدف وحيد واستقبلت شباكه 7 أهداف.

ويعول رينيه فايلر المدير الفنى على عناصر الخبرة التى تتواجد داخل قائمة الفريق، وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوى وأيمن أشرف وعلى معلول وأحمد فتحى وعمرو السولية، ،ويدعم الفريق الوافد الجديد محمود عبد المنعم كهربا والمنضم لأول مرة لقائمة الأهلى الافريقية بعد قيده مؤخرا.