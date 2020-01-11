شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى زيمبابوى يدعم الأهلي أمام بلاتينيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد فهمي، سفير مصر فى زيمبابوى، على مرافقة بعثة الأهلى إلى ملعب بابا فيلز ماندافا الذى يستضيف مباراة بلاتينيوم على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولا وايو معقل فريق بلاتينيوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكان السفير محمد فهمى قد حرص على الحضور لولاية بولاوايو ليلة مباراة الأهلى وبلاتينيوم والمبيت فى نفس الفندق الذى تقيم فيه البعثة لمتابعة آخر الترتيبات الخاصة بالمباراة، وتلبية كافة احتياجات بعثة الأهلي، وعقد السفير المصرى جلسة مع إبراهيم الكفراوى عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الأهلى فى زيمبابوى؛ للوقوف على آخر ترتيبات اللقاء ومتطلبات البعثة قبل المباراة.

وأعلن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى تشكيل الفريق لمباراة بلاتينيوم، ويضم التشكيل، كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: أحمد فتحى ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول.

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خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايى.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على بعد قليل كل من: على لطفى ومحمود متولى ومحمد هانى ومجدى قفشة ومحمود عبدالمنعم كهربا ووليد أزارو وياسر إبراهيم، فيما خرج من قائمة الـ20 لاعباً التى سافرت زيمبابوى لخوض اللقاء كل من شريف إكرامى وأحمد الشيخ.

ويدخل الأهلى مواجهة نادى بلاتينيوم وفى جعبته 6 نقطة، بالتساوى مع النجم الساحلى بطل تونس والهلال بطل السودان، بينما يحتل فريق بلاتينيوم المركز الأخير فى المجموعة الثانية برصيد صفر من النقاط بعدما تلقى 3 هزائم فى أول ثلاث مباريات بالمجموعة سجل لاعبوه هدف وحيد واستقبلت شباكه 7 أهداف.