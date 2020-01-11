وفاة والدة مدرب الإسماعيلى السابق و"جدة" نجم بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت منذ قليل والدة محمود جابر المدير الفنى السابق للنادى الإسماعيلى و"جدة" عمر جابر نجم بيراميدز والمنتخب الوطنى بعد صراع مع المرض وفى سبتمبر الماضى.
وتقدم محمود جابر المدرب العام للفريق الأول بالإسماعيلى باعتذار عن استكمال مهمته فى الجهاز الفنى الجديد نظرا لظروف خاصة، ووافق المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى والمشرف العام على الكرة على هذا الاعتذار، وقدم عثمان له الشكر على المجهود الكبير الذى بذله مع الفريق خلال الفترة الماضية متمنيا له دوام التوفيق فيما هو قادم.
وأكد “عثمان” أن جابر أحد أبناء النادى المخلصين والذى لم يتوان فى تقديم جهود كبيرة مع لاعبى الفريق منذ توليه المسئولية قبل نهاية الموسم الماضى وحقق نتائج جيدة الى حد كبير.
ويعتلي بيراميدز قمة المجموعة في الكونفدرالية برصيد 9 نقاط بالفوز فى 3 مباريات متتالية ويحتاج للانتصار الرابع من أجل التأهل للدور المقبل بشكل رسمى مع أول مشاركة في تاريخ النادي بالبطولة.
بيراميدز خاض 12 مباراة بالدوري المحلى فاز في خمسة لقاءات، وتعادل فى 4 مواجهات وخسر ثلاثة مباريات ليتراجع للمركز الخامس برصيد 19 نقطة.
ونجح فريقا بيراميدز والمصري في حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا في تخطي الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما اقصى المصري البورسعيدي نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0
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