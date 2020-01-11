شكرا لقرائتكم خبر عن 2500 مشجع فى مباراة الأهلي وبلاتينيوم على ملعب بابا فيلز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولا وايو، الذى يستضيف مواجهة الأهلى وبلاتينيوم بطل زيمبابوى استعداداً لخوض المباراة التى ستجمع الفريقين فى الثالثة عصر اليوم، السبت بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حضور 2500 مشجع.

وأعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، التشكيل الذى سيخوض به مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى المقرر لها الثالثة عصرا فى زيمبابوى بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وذكر مراسل قناة الأهلى أن هناك ما يقارب من 2500 مشجع لنادى بلاتينيوم، وتشهد المباراة وجود جاليات عربية ومصرية لمؤازرة الأهلي.

ويضم تشكيل للأهلى كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: أحمد فتحى ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايي.

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خط الهجوم: مروان محسن.

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت إلى ولاية بولاوايو ظهر أمس الجمعة قادمة من هرارى عاصمة زيمبابوى، وخاض الفريق مرانين على الملعب الوطنى بهرارى يومى الأربعاء والخميس قبل التوجه إلى ولاية بولاوايو، وخاض المران الرئيسى أمس الجمعة على

وعقد رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، محاضرة فنية للاعبين قبل مغادر فندق الإقامة والتوجه لملعب بابا فيلز ماندافا، الذى وصل إليه منذ قليل وسط حراسة الشرطة ووضع فايلر خلال المحاضرة الرتوش النهائية الخاصة باللقاء، وخطة اللعب التى سيخوض بها المباراة.

وسافر الأهلى إلى زيمبابوى بقائمة تضم 20 لاعباً، هم: محمد الشناوي، شريف إكرامي، على لطفي، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى أفشة، جيرالدو ،، جونيور أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ ومحمود كهربا.

ويدخل الأهلى مواجهة نادى بلاتينيوم وفى جعبته 6 نقطة، بالتساوى مع النجم الساحلى بطل تونس و الهلال بطل السودان بينما يحتل فريق بلاتينيوم المركز الأخير فى المجموعة الثانية برصيد صفر من النقاط بعدما تلقى 3 هزائم فى أول ثلاث مباريات بالمجموعة سجل لاعبوه هدف وحيد واستقبلت شباكه 7 أهداف.

ويعول رينيه فايلر المدير الفنى على عناصر الخبرة التى تتواجد داخل قائمة الفريق، وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوى وأيمن أشرف وعلى معلول وأحمد فتحى وعمرو السولية، ،ويدعم الفريق الوافد الجديد محمود عبد المنعم كهربا والمنضم لأول مرة لقائمة الأهلى الأفريقية بعد قيده مؤخرا.