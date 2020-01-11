صورة واين روني في الدراسة تجلب له السخرية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الإنجليزي واين روني، لاعب فريق ديربي كاونتي، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “تشامبيونشب”، سخرية بعدما نشر صورة له خلال دراسته فى المرحلة الثانوية.

النجم الإنجليزي ستيفن جيرارد، قائد فريق ليفربول السابق، سخر من صورة روني، كما سخر أيضا النجم جيمي كاراجر لاعب “الريدز” وأيضا النجم الإيرلندي روبي كين.

واين روني، نشر عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة من أياتم الدراسة وعلق عليها قائلا: “السنة الأولى من المدرسة الثانوية”، ورد عليه نجما ليفربول السابقين جيرارد وكاراجر، وأيضا النجم روبي كين، هداف توتنهام السابق، بالضحك من خلال “الإيموشن الضاحك”.

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نجم ومانشستر يونايتد السابق، كان قد انضم إلى ديربي كاونتي، لمدة 18 شهراً بما يعادل موسم ونصف، بدءا من يناير 2020 حتى يونيو2021، وسينضم أيضا للجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الهولندي فيليب كوكو.

روني قال فى تصريحات له، أتطلع حقا لرؤية المشجعين، لقد تابعت أغلب المباريات منذ أن وافقت على الانضمام للنادي، وسيكون من الرائع التواجد في برايد بارك والالتقاء بالجميع، خاصة بعدما استمعت للجماهير وهي تهتف باسمي عندما شاهدت المباريات.

وأضاف، أتمنى أن يكون بإمكاني منح اللاعبين والجماهير نقلة ودفعة إلى الأمام، وأن نمضي قدما، ولكن ستكون الأمور مثيرة بالنسبة لي أيضا، من المثير أن انضم لنادي جديد وألتقي بجماهيره للمرة الأولى.