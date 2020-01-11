كريستيانو رونالدو يتلقى دعوة لحضور زفاف أشهر ناجٍ من كارثة تسونامي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، دعوة لحضور حفل زفاف واحد من أشهر الناجين من كارثة فيضانات تسونامي التي ضربت إندونيسيا عام 2004.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن الإندونيسي مارتونيز، صاحب الـ 22 عاماً، وجه دعوة إلى رونالدو لحضور حفل زفافه، خاصة أن هناك علاقة قوية تجمع الشاب الآسيوي بالنجم البرتغالي، منذ أن تقابلا لأول مرة عام 2005 عقب أشهر قليلة من كارثة تسونامي، ووقتها تكفل رونالدو برعايته حيث كان وقتها طفلاً في عمر الـ6 سنوات.

مارتونيز فقد في تسوناتي والدته وشقيقيه، وصار يتيماً وتم العثور عليه وسط الأنقاض بعد مرور 21 يوماً على توقف الفيضان، أثناء قيام فرق الإنقاذ بالبحث عن الجثث أو أي شخص تمكن من النجاة وسط تلك الكارثة الطبيعية.

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رونالدو تبرع بعد علمه بقصة الطفل بمبلغ 34 ألف يورو لبناء منزل جديد، وبعد ذلك سافر له النجم البرتغالي من أجل لقائه في آتشيه أحد الأقاليم في إندونيسيا، وبعد ذلك تكررت فرص اللقاء أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.

وفي عام 2015، عندما صار مارتونيز شاباً في عمر الـ17 عاماً، أعلن نادي لشبونة البرتغالي عن التعاقد معه وضمه لفريق الشباب، لكن التجربة لم تستمر طويلاً وظل مع الفريق لمدة موسم واحد (2015-2016).

مارتونيز أعلن عن خطبته من حبيبته، سيري واهيوني، وهو أجاب عن سؤال إن كان سيكون رونالدو قادراً على حضور حفل الزفاف، قائلاً: إن شاء الله سوف يأتي إن كان غير مرتبطاً بأحداث أخرى مهمة في نفس التوقيت.

وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام في آندونيسيا، لم يتم تحديد موعد حفل الزفاف حتى الآن، لكن الأيام المقبلة سوف تكشف الجديد عن الليلة الكبيرة لأحد أشهر الناجين من كارثة تسونامي عام 2004.