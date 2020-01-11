انتهاء مدة منع واين روني من قيادة سيارته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أنهى النجم الإنجليزي واين روني، مهاجم فريق ديربي كاونتي، فترة عقوبة الحرمان من قيادة السيارات، وأصبح الآن بإمكانه أن يتولى قيادة سياراته بكل حرية.

واين روني فرضت عليه المحكمة في عام 2017، عقوبة سحب رخصة قيادته لمدة سنتين، بسبب القيادة تحت تأثير الكحوليات بنسبة تجاوزه الحد المسموح به.

العقوبة ضمت أيضاً أداء خدمة مجتمعية بواقع 100 ساعة، مع دفع غرامة مالية قيمتها 170 ألف جنيه إسترليني قيمة المصروفات القضائية.

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لاعب فريق مانشستر يونايتد السابق، ظهر في يناير 2020، ممسكاً بمفاتح سيارته “لاند روفر” في طريقه للجلوس على مقعد القيادة لأول مرة بعد مرور عامين على العقوبة.

نجم منتخب إنجلترا السابق، عاش أياماً عصيبة في الأشهر الماضية بسبب دخوله في مشاكل عديدة مع زوجته كولين، التي كانت غاضبة من سلوك قائد مانشستر يونايتد السابق خاصة عندما يكثر من شرب الكحوليات في سهراته المتأخرة مع أصدقائه، وتحديداً في فترة احترافه بالدوري الأمريكي مع فريق دي سي يونايتد.

واين روني يبلغ من العمر حاليا 34 عاماً، وهو بدأ تفعيل عقده مع ديربي كاونتي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، مع فتح باب الانتقالات الشتوية.

يشار إلى أن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كانت قد أشارت إلى أن فريق “دي سي يونايتد” الأمريكي، يبحث عن ضم لاعب ذو اسم كبير إلى صفوفه بعد رحيل الإنجليزي واين روني.