لاعبة التنس كوكو جوف تحرج والدها على الملأ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسببت لاعبة التنس الأمريكية كوكو جوف، في إحراج والدها، وذلك خلال مباراتها في الدور الثاني لبطولة “أوكلاند للتنس” أمام اللاعبة لورا سيجموند.

اللاعبة الأمريكية كوكو جوف البالغة من العمر 15 عاما، كانت قد فازت بالمجموعة الأولى، وتلقت بعض النصائح الفنية من والدها كوري أثناء تغيير الملعب، بشأن ما يجب أن تفعله لضمان بلوغ دور الثمانية.

كوري أبلغ ابنته جوف بينما كان مكبر الصوت الخاص بالتلفزيون ينقل حديثهما، “الشيء الوحيد الذي فعلتيه أنك لم تمنحيها نقاطا سهلة خلال ضربات إرسالها اللعينة”.. وردت جوف بنظرة غاضبة على وجهها قائلة: “لا يمكنك أن تصف إرسالها بهذا الوصف”.

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والد اللاعبة استغرب قولها، وقال “الأمر لا يستدعي ذلك” لكنها أجابته قائلة “في بعض الأماكن هذه الكلمة تعني الكثير”.. وضحك كوري جوف على ما قاله واعتذر قائلا “حسنا أعتذر عن ذلك”.

ورغم ذلك فإن كوكو جون لم تنجح في الفوز وخسرت أمام اللاعبة الألمانية البالغ عمرها 31 عاما بنتيجة 5-7 و6-2 و6-3.

كوكو جوف قالت في تصريحات صحفية: ما زلت أتعلم وهذه هي مشكلتي، لم ألعب بالطريقة الصحيحة ولو ضللت طريقي نحو اللعب بالأسلوب المناسب فهذا ليس سيئا لكن أعتقد أنني لم ألعب بطريقة صحيحة.

اللاعبة أضافت، أبلغت والدي بأني لا أشعر بأني أرسل ضرباتي بشكل طبيعي كما أفعل دائما، أحيانا تمر عليك أيام سيئة ولا يمكنك أن تقدم أفضل أداء لك يوميا.