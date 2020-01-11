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شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان وسيميوني وسيلة الاتحاد لتهدئة الأجواء قبل مباراة الغد والان مع التفاصيل
السبت 11 يناير 2020
يخوض فريقي ريال مدريد الإسباني وجاره أتلتيكو مدريد غدا الأحد، مباراة نهائي كأس السوبر، عل ملعب الملك عبدالله الدولي.
والتقط مدربي الفريقين زين الدين زيدان ودييجو سيميوني لقطات يحملون بها قمصان الطرفين، من أجل تهدئة الأجواء المشتعلة بين جمهوري الفريقين والتعصب السائد بينهم.
وكانت تلك اللقطة بناء على طلب خاص من الاتحاد الإسباني للمدربين، من أجل أن تكون الأجواء هناك ذات روح رياضية مليئة بالمتعة فقط، حتى ابتسامة زيدان ودييجو الطبيعية أعطت الصورة المخذى المقصود منها.
جدير بالذكر أن ريال مدريد يلعب مباراة الغد، بعد الفوز على فالنسيا بثلاثية مقابل هدف وذات الأمر بالنسبة لفريق أتلتيكو مدريد المتفوق بدور على بطل الليجا برشلونة بثلاثة أهداف لهدفين.
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