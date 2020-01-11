جولة في الدوري السعودي| صراع السلم الموسيقي وانتظار الإجابة ..لمن الصدارة اليوم ؟

السبت 11 يناير 2020

تُستأنف مساء اليوم السبت مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بمواجهات حاسمه بين أهل القمة والقاع في الجدول المحلي حيث يلتقى فريق ضمك متذيل الترتيب منافسه الاتفاق ، بينما يرحل الرائد لمواجهة الفيصلي ، وتُختتم مباريات الجولة بمواجهة قوية بين فريقا الهلال والوحدة تحت شعار صدارة البطولة المحلية.



صراع السلم الموسيقي في الدوري السعودي

ويستعرض موقع الخليج 365 لمتابعيه الكرام في التقرير التالي أوجه الصراع المنتظر مساء اليوم السبت بين فرق الدوري السعودي من المضي قدما في سلم الترتيب الموسيقي ، حيث يسعى الزعيم لصدارة البطولة المحلية بعد تعثر النصر بالأمس بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام الاتحاد ،حيث يتصدر العالمي جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، بينما يحتل العميد المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة ، فيما يرغب فريق ضمك في إحياء آمال البقاء بين الكبار في النسخة المُقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عندما يستقبل ضيفه الاتفاق.

مواجهة ضمك ضد الاتفاق لا تقبل القسمة على اثنين

ويشهد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها مواجهة قوية بين فريقا ضمد والاتفاق في تمام الـ3:50 بتوقيت مكة المكرمة ، الـ2:50 بتوقيت القاهرة ، حيث يرغب أصحاب الأرض في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل إحياء آمال البقاء في النسخة المُقبلة من البطولة المحلية.

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ويحتل الاتفاق المركز الـ11 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة بينما يأتي ضمك في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.

السلم الموسيقي عنوان لقاء الفيصلي ضد الرائد

وتنطلق في تمام الـ6:05 بتوقيت مكة المكرمة ، الـ5:05 بتوقيت القاهرة مواجهة السلم الموسيقي بين الفيصلي وضيفه الرائد على ملعب الملك سلمان حيث يحتل أصحاب الأرض المركز التاسع في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 20 نقطة ، بينما يأتي الضيوف في الترتيب السابع برصيد 23 نقطة ، مما يجعل مواجهة اليوم صعبة للغاية على كلا الفريقين ففوز أصحاب يعني تبادل المراكز فيما سيبقى الوضع كما هوا عليه في حال فوز الضيوف.

الهلال عينه على الصدراة في مواجهة الوحدة

وتُختتم مباريات الجولة بمواجهة قوية بين أصحاب المربع الذهبي حيث يرغب الهلال في اقتناص الثلاثة نقاط واعتلاء صدارة الدوري السعودي خاصة عقب تعثر المتصدر النصر بالأمس ، بينما يسعى الوحدة لخطف الفوز من أنياب الأسد من أجل المركز الثالث.

يذكر أن الزعيم يحتل المركز الثاني في بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 27 نقطة من 12 مباراة حقق الهلال الفوز في 8 وتعادل في 3 وتلقى بطل القارة الصفراء الخسارة في مناسبة وحيدة ، بينما يشغل الضيوف الترتيب الرابع برصيد 24 نقطة من 13 مواجهة ، ليبقى لقاء الليلة حاسماً في صراع المربع الذهبي ، فما علينا سوى الانتظار لنعرف إجابة التساؤل الذي تطرق إلى أذهاننا لمن الصدارة اليوم ؟