ميلان يبدأ المذبحة تمهيدا للعودة من جديد

السبت 11 يناير 2020

ضحت إدارة ميلان الإيطالي بأولى الأسماء الغير مرغوب بها هذا الموسم بقائمة الفريق، من أجل البحث عن نجوم آخرين لحمل راية الفريق نحو الألقاب مجددا وتعزيز أمال الأنصار بالقدرة على حصد الألقاب.

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جاءت ضحية ميلان الأولى وفقا لشبكة "سكاي سبورتس"،هي الحارس الإسباني المخضرم رينا، عبر الانتقال خلال يناير الجاري لصفوف أستون فيلا الإنجليزي لمدة ستة أشهر، على سبيل الإعارة.

وتقوم إدارة الروسونيري حاليا بالبحث عن حارس قوي يعاون الحارس الأساسي "دوناروما"، من أجل أن يكون هذا المركز الحساس مؤمنا بقدر الإمكان.

جدير بالذكر أن أحد الأسماء القريبة من الفريق الإيطالي، هو المخضرم الإنجليزي جو هارت لاعب بيرنلي في البريميرليج.