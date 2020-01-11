ميركاتو الكالتشيو .. لاعب وسط فيورنتينا الي ايبار الاسباني.

السبت 11 يناير 2020

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، انتقال لاعب وسط الفريق الاوروجوياني سباستيان كريستوفورو الي صفوف نادى ايبار الاسباني لمدة 6شهور علي سبيل الإعارة ، كريستوفورو لاعب إشبيلية السابق.



انتقل الى فيورنتينا في صيف 2012-2013 لم يلعب مع الفيولا هذا الموسم الا في مباراة واحدة ، ايبار الاسباني صاحب المركز السادس عشر بجدول الليجا يمتلك بند في عقده مع فيورنتينا يتيح له شراء اللاعب الاوروجوياني بعد نهاية إعارته حالة بقاء الفريق في دورى الدرجة الأولى الإسبانية.

سيصبح ايبار النادي الاسباني الثالث الذي يلعب له سباستيان بعد أندية خيتافي وإشبيلية.