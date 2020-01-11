- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ميركاتو الكالتشيو .. لاعب وسط فيورنتينا الي ايبار الاسباني. والان مع التفاصيل
السبت 11 يناير 2020
أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، انتقال لاعب وسط الفريق الاوروجوياني سباستيان كريستوفورو الي صفوف نادى ايبار الاسباني لمدة 6شهور علي سبيل الإعارة ، كريستوفورو لاعب إشبيلية السابق.
انتقل الى فيورنتينا في صيف 2012-2013 لم يلعب مع الفيولا هذا الموسم الا في مباراة واحدة ، ايبار الاسباني صاحب المركز السادس عشر بجدول الليجا يمتلك بند في عقده مع فيورنتينا يتيح له شراء اللاعب الاوروجوياني بعد نهاية إعارته حالة بقاء الفريق في دورى الدرجة الأولى الإسبانية.
سيصبح ايبار النادي الاسباني الثالث الذي يلعب له سباستيان بعد أندية خيتافي وإشبيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركاتو الكالتشيو .. لاعب وسط فيورنتينا الي ايبار الاسباني. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.