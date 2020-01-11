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شكرا لقرائتكم خبر عن جوهرة أخرى تنضم لصفوف ريال مدريد والان مع التفاصيل
السبت 11 يناير 2020
يسعى فريق ريال مدريد الإسباني بقيادة زيدان لكتابة سطور جديد بعالم الساحرة المستديرة، حتى العودة للسطو على الألقاب الأوروبية والعالمية مجددا، بعد موسم ماضي مخيب تماما للأمال.
وتواصل إدارة التعاقدات والكشافين بالفريق مهامها، نحو بناء فريق جديد واعد ذات قدرات عالية للمستقبل، حيث أجرى اللاعب البرازيلي الشاب "ريمير خيسوس" القادم من فلامنجو البرازيلي الفحوصات الطبية تمهيدا للتعاقد معه بصفقة تقدر بنحو ٣٠ مليون يورو.
وكان من المقرر أن ينضم اللاعب خلال التاسع عشر من يناير الجاري لصفوف ريال مدريد كاستيا، إلا منتخب بلاده الأوليمبي طالب بضمه في التاسع من فبراير المقبل، نظرا لكون اللاعب صاحب الثمانية عشر عاما، هو أحد أعمدة السيليساو خلال تصفيات أولمبياد توكيو ٢٠٢٠.
جدير بالذكر أن ريال مدريد لديه مواجهة قوية مساء الأحد المقبل، في نهائي كأس السوبر أمام الجار أتلتيكو مدريد.
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