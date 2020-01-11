شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعلن تشكيل الأهلي للقاء بلاتينيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي التي تقام في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب بابا فيلز ماندافا، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وووفقًا للموقع الرسمي للنادي يضم التشكيل كل من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: على لطفي ومحمود متولي ومحمد هاني ومجدي أفشة ومحمود عبدالمنعم كهربا ووليد أزارو وياسر إبراهيم.

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