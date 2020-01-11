شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يعلق على انتقادات البعض لمستواه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق مروان محسن، مهاجم الأهلي، على قيام البعض بانقتاد مستواه خلال الفترة الأخيرة، مبديًا اندهاشه وضيقه من ذلك.

وقال مهاجم الأهلي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إنه لا يعرف السبب وراء قيام البعض بانتقاده في الآونة الأخيرة، خاصة أنه عائد من إصابة شديدة في الوجه، وتم تركيب شرائح ومسامير لتثبيت عظام الوجه ويسعى لاكتساب حساسية المباريات.

وأضاف «محسن» أنه يجتهد قدر الإمكان لاستعادة مستواه وينفذ تعليمات المدير الفني ولو رأى الأخير أي تقصير من جانبه؛ لتم استبعاده على الفور.

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وكشف مروان أنه انتابته حالة من الضيق الشديد في بعض الأوقات؛ بسبب تلك الانتقادات، ولكنه لم يعد يلتفت إليها، خاصة أن معظمها ليست في محلها على الاطلاق.

وعن مباراة بلاتينيوم المقررة مساء اليوم، أكد مروان محسن أنه جاهز تماما للمواجهة مشيرًا إلى أنه كان يعانى من كدمة شديدة في منطقة وجه القدم، وخضع لبرنامج علاجي مكثف خلال الفترة الأخيرة، وبات جاهزا للمشاركة وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وأضاف مهاجم الأهلي أن الجميع يعيش في حالة من التركيز الشديد؛ استعدادا لتلك المواجهة المهمة، خاصة أن هناك هدفا واضحا يسعى إليه الجميع، وهو الفوز بالنقاط الثلاث والجهاز الفني يعلم بالتأكيد التغييرات التي طرأت على المنافس؛ سواء في الجهاز الفني أو اللاعبين، وأصبح الجميع جاهزا تماما لمواجهة بلاتينيوم، والتي يسعى الأهلي لتحقيق الفوز بها، وتجاوز بعض الأخطاء التي حدثت في المواجهة الأولى بالقاهرة على الرغم من أن الأهلي قدم مباراة جيدة، وحقق الفوز بهدفين نظيفين.

وأوضح مروان أن الأهلي لا يشغل نفسه كثيرا بالتغييرات التي حدثت في صفوف بلاتينيوم؛ لأن هدفه واضح ويسعى لتحقيق الفوز في المباراة، ويركز من أجل هذا الهدف.

وأشار مروان إلى حالة الحب الموجودة بين جميع لاعبي الأهلي الذين يعملون جميعا؛ من أجل مصلحة الفريق، ولا يوجد فرق بين من يشارك، أو من يجلس على دكة البدلاء فالمهم أن يفوز الفريق، وهذه الروح هي السبب الأساسي وراء الأداء الجيد والانتصارات في الفترة الأخيرة.