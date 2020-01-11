شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يطلع الأهلي وبلاتينيوم على موقف قيد اللاعبين الجدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص مندوب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، ومراقب مباراة الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي، خلال الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، على منح كل فريق مستندًا رسميًا بآخر المستجدات الخاصة بقيد اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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ووفقًا لموقع النادي الأهلي، قام ممثل «كاف» ومراقب المباراة بإحضار هذه المستندات خلال الاجتماع الفني، ومنح كل نادٍ قائمة الفريق المنافس؛ حتى يطلع كل نادٍ بشكل رسمي على اللاعبين الجدد الذين تمت إضافتهم للقائمة الأفريقية في الفريق الآخر.

وحضر ممثلًا عن النادي الأهلي في الاجتماع الفني كل من الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، الإداري، وعمرو محب، المترجم.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي في الثالثة عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.