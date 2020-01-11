شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لقاء بلاتنيوم.. 3 لدغات أهلاوية منحت الفوز للأحمر في الجولة الأفريقية الرابعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تترقب جماهير النادي الأهلي مواجهة فريقها ببلاتنيوم الزيمبابوي، عصر اليوم السبت بملعب المنافس، في إطار منافسات الجولة الرابعة لرابطة دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الجارية.

الأهلي يتشارك صدارة المجموعة مع كل من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي بــ6 نقاط، بينما يقبع بلاتنيوم في المركز الأخير بلا رصيد.

واستطاع الأهلي على مدار تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أفريقيا من حسم لقاء الجولة الرابعة للمجموعات خارج ملعبه في 3 مناسبات، فجاء الانتصار في المرات الثلاثة بهدف نظيف عاد به المارد الأحمر للقاهرة بأغلى النقاط.

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لدغة محمد بركات المبكرة في شباك ديناموز هراري بالجولة الرابعة لمجموعات دوري الأبطال نسخة 2008، منحت الأهلي فوزًا ثمينًا من قلب زيمبابوي، اعتلى على إثره قمة مجموعته ومنحه بلوغ نصف النهائي عن جدارة، حيث سجل بركات بعد 10 دقائق فقط من انطلاق المواجهة.

وأعاد رامي ربيعة، قلب دفاع الأهلي، أمال وحظوظ أبناء التتش في اجتياز عقبة المجموعات بهدف من رأسية متقنة في شباك الرجاء البيضاوي، حصد به بطل مصر الفوز والنقاط الثلاثة من قلب المغرب في الجولة الرابعة لمجموعات دوري الأبطال نسخة 2016.

ومن جديد تعود لدغات الأهلي السامة التي تقتل منافسيه وسط أنصارهم في الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات، هذه المرة في نسخة 2018، حيث تكفل المدافع المالي ساليف كوليبالي من التسجيل بكرة رأسية داخل شباك تاون شيب رولرز في لقاء بوتسوانا في الوقت الحرج من عمر المواجهة، مجددًا أحلام القلعة الحمراء في بلوغ ربع نهائي تلك النسخة.

ويذكر أن الأهلي قد سبق له العودة من زيمبابوي منتصرًا في 3 مناسبات خلال تاريخ مشاركاته بالبطولات الأفريقية، الأولى في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1983 والفوز 2/1 على حساب ديناموز هراري، والثانية على حساب هايلاندرز بهدف نظيف في بطولة أبطال الدوري عام 1991، والثالثة في مجموعات دوري الأبطال 2008 بهدف نظيف على حساب ديناموز هراري.