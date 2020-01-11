شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الاشتراكات الجديدة لفروع النادي الأهلي بداية من أبريل المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف خالد الدرندلي، أمين الصندوق بالنادي الأهلي، عن أسعار الاشتراكات الجديدة لفروع النادي، والمقرر تطبيقها بداية من شهر أبريل المقبل.

وقال «الدرندلي:»أنجزنا إنشاءات جديدة في فرع الجزيرة وكذلك فرع الشيخ زايد، علشان نقدر نقبل عضويات جديدة، وسيتم زيادة الاشتراك من 500 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه، بداية من أول أبريل«.

Advertisements

وأضاف: «كما سيرتفع سعر الاشتراك في فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس من 200 ألف إلى 250 ألف جنيه، مع وجود تسهيلات أيضًا في السداد».

وأكد: «حرصنا في مجلس الإجارة على تنفيذ وعدنا باستمرار الإنشاءات الجديدة في الفروع الحالية، مع بناء الفرع الجديد في التجمع الخامس، والحمدلله مغطيين تكلفة إنشاء الفرع».

وتابع: «نحرص على توفير الموارد المالية لبناء المشاريع المختلفة التي تم البدء بها أو التي يتم دراستها، ودايما سباقين، عندنا فرع الشيخ زايد عملنا فيه مجمع للبنوك يضم البنك الأهلي وبنك القاهرة وبنك مصر، وتحدثنا مع كافة البنوك لعمل مزايدة لأننا هدفنا تحقيق أكبر عائد مالي، وفي نفس الوقت يكون بنك كبير، ودخل في هذه المزايدة البنوك الوطنية الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة.