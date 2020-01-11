شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل بروتوكول تعاون الأهلي مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبناء فرع التجمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدث خالد الدرندلي، أمين الصندق في النادي الأهلي، عن تفاصيل بروتوكول التعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لبناء فرع النادي الجديد في التجمع الخامس.

وقال «الدرندلي»، في تصريحات لقناة النادي: «فرع التجمع الخامس، ده الفرع الرابع، النادي عنده 4 فروع كبار، الفرع الجديدة سيتم بناؤه على 50 فدان».

Advertisements

وأضاف: «عملنا بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واختيارنا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة سببه أن النادي عاوز يأكد أنه جاد، وعاوز يخلص في زمن قياسي وبجودة عالية وشفافية، فمفيش أكفأ من الهيئة الهندسية».

وتابع: «إحنا مبهورين باللي هما بيعملوه، بيساعدونا في إزالة كل العقبات اللي تصادفنا، فهناك ضمان أننا نستلم في أسرع وقت وبجودة عالية وبأفضل أسعار».

وأوضح: «العقد الأول كان بحوالي 96 مليون جنيه، وكان لتجهيز البنية التحتية لمساحة الـ50 فدان بالكامل، ويتم إنجازها في 10 شهور، واعتدنا جميعا على قيام الهيئة الهندسية بإنجاز مشروعاتها في وقت قياسي، وعلى بدايات 2021، إن شاء الله تكون الدنيا اتغيرت والنادي شبه جاهز لاستقبال الأعضاء، هيلاقي الحاجات الأساسية ملعب وحمام سباحة ومطعم وهكذا».