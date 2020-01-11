شكرا لقرائتكم نادي بلاتينيوم ضد الأهلي.. تعرف على دكة بدلاء الأحمر أمام بطل زيمبابوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد عل دكة بدلاء فريق الاهلي في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي بملعب الأخيربعد قليل ، كلاً من : على لطفي ومحمود متولي ومحمد هاني ومجدي أفشة ومحمود عبدالمنعم كهربا ووليد أزارو وياسر إبراهيم حسب التشكيل الذى أعلن الجهاز الفني للأهلي لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوى المقرر لها الثالثة عصر اليوم، السبت، على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولا وايو معقل فريق بلاتينيوم فى زيمبابوى بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

فيما خرج من قائمة الـ20 لاعباً التى سافرت زيمبابوي لخوض اللقاء كلاً من شريف أكرامي وأحمد الشيخ.

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: أحمد فتحى ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول.

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خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايى.

خط الهجوم: مروان محسن.

فيما خرج من قائمة الـ20 لاعباً التى سافرت زيمبابوي لخوض اللقاء كلاً من شريف أكرامي وأحمد الشيخ.

ويلعب الأهلى مع بلاتينيوم عصر اليوم على ملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو ويخوض الأهلى اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز وحصد نقاط المباراة لاستكمال رحلة الصعود إلى الدور ربع النهائى والمضى بقوة نحو التتويج باللقب التاسع فى تاريخه.

ويدخل الأهلى مواجهة نادى بلاتينيوم وفى جعبته 6 نقطة، بالتساوى مع النجم الساحلى بطل تونس والهلال بطل السودان، بينما يحتل فريق بلاتينيوم المركز الأخير فى المجموعة الثانية برصيد صفر من النقاط بعدما تلقى 3 هزائم فى أول ثلاث مباريات بالمجموعة سجل لاعبوه هدف وحيد واستقبلت شباكه 7 أهداف.

وسافر الاهلى إلى زيمبابوى بقائمة تضم 20 لاعباً، هم: محمد الشناوي، شريف إكرامي، على لطفي، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى أفشة، جيرالدو ،، جونيور أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ ومحمود كهربا.