فراعنة السلاح لدور الـ16 بكأس العالم

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جدة - عمرو شويل تأهل منتخب سلاح سيف المبارزة إلى دور الـ 16 بكأس العالم المقام فى ألمانيا بعد الفوز على الدنمارك بنتيجة 45 / 34 فى دور الـ 32 بالمنافسة .

و تشارك مصر فى هذه البطولة بكلا من اللاعبين ،علاء وأحمد الصغير ومحمود محسن وأحمد السيد ومحمد السيد ويرافقهم المدرب سيد سامى.

تأهل الثنائى محمد حمزة و علاء أبو القاسم لاعبا منتخب مصر للسلاح إلى دور الـ 64 الرئيسى ببطولة كأس العالم المقامة فى فرنسا بتحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات .

وتشارك مصر فى هذه بطولة كأس العالم للسلاح بفرنسا بكلا من اللاعبين ، علاء أبو القاسم و محمد حمزة و يوسف سناء و محمد محسن .

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وحصل محمد حمزة لاعب منتخب السلاح مؤخرا على المركز الـ12 فى كأس العالم بإيطاليا، حيث أنه تم تكريمه مؤخرا فى كونجرس الاتحاد الدولى لتصدره التصنيف العالمى.

توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش و برونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا .

كما توجت مصر بلقب بطولة أفريقيا للعبة السلاح للشباب والناشئين برصيد 47 ميدالية متنوعة، فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة.

ويسعى اتحاد السلاح إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الجديد، حيث تجدر الإشارة إلى فوزأيمن فايز بذهبية بطولة أمريكا لسلاح سيف المبارزة بالفوزعلى بطل امريكا بنتيجة 15 / 12 فى مباراة النهائى .