شكرا لقرائتكم مؤتمر صحفى بالجبلاية الأسبوع المقبل لإعلان تفاصيل تطبيق الـvar بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُعقد الأسبوع المقبل بمقر اتحاد الكرة المصرى مؤتمر صحفى للجنة الخماسية لإدارة الكرة، مؤتمرا صحفيا موسعا ، من أجل إعلان تفاصيل تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، وتحديدا من الدور الثانى، بحضور مندوبين من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والشركة الإسبانية التى اقتربت الجبلاية من التعاقد معها لتطبيق التقنية لأول مرة فى المسابقة المحلية.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة توقيع العقود بشكل رسمى بين اتحاد الكرة والشركة الإسبانية بعد إتمام الاتفاق على كافة البنود وأبرزها أن يستمر العقد لمدة 3 سنوات ونصف واختار اتحاد الكرة سبيل التأجير التمويلي ينتهي بالبيع و الذي يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة في نهاية مدة التنفيذ ( 3 سنوات ونصف ) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة ، مما يعظم الأصول الثابتة للاتحاد ويكفل للكرة المصرية نقلة نوعية تاريخية وضمانة حقيقية للارتقاء بها.ويتحمل اتحاد الكرة تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بالكامل، بعد رفض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز تحمل جزءًا من تكلفة التقنية، بداية من الدور الثانى للدورى، وأرجعت الأندية رفضها لكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب اقتناعها بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل باعتباره المسئول عن تنظيم البطولة، إلى جانب حصوله على عائد مادى من بث مباريات الدورى. Advertisements

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، مشاركة 60 حكما فى تدريبات تقنية الفيديو بشكل مبدئي على أن يتم تحديدهم بالتنسيق مع لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه تقرر انطلاق تدريبات الحكام على تطبيق تقنية الفيديو يوم 13 يناير الجاري تمهيدا لتطبيقها في الدوري العام بداية من الدور الثاني.. وتابع المصدر أن ستاد القاهرة يستضيف التدريبات الخاصة بتقنية الفيديو، بعدما أنهى اتحاد الكرة اتفاقه مع احدى الشركات الاسبانية التي تولت تطبيق التقنية في أمم أفريقيا 2019 للكبار.