شكرا لقرائتكم علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ32 بكأس العالم للشيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل علاء أبو القاسم البطل الأولمبى فى سلاح الشيش إلى دور الـ 32 بكأس العالم المقام فى فرنسا بالفوز على بطل اليابان 15 / 13 فى دور الـ 64 الرئيسى بالبطولة .

كان الثنائى محمد حمزة وعلاء أبو القاسم لاعبا منتخب مصر للسلاح تأهلا إلى دور الـ 64 الرئيسى ببطولة كأس العالم المقامة فى فرنسا بتحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات أمس الجمعة ، فيما تأهل منذ قليل منتخب سلاح سيف المبارزة إلى دور الـ16 بكأس العالم المقام فى ألمانيا بعد الفوز على الدنمارك بنتيجة 45 / 34 فى دور الـ 32 بالمنافسة. وتشارك مصر فى هذه البطولة باللاعبين: علاء وأحمد الصغير ومحمود محسن وأحمد السيد ومحمد السيد ويرافقهم المدرب سيد سامى.

توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش و برونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا .

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كما توجت مصر بلقب بطولة أفريقيا للعبة السلاح للشباب والناشئين برصيد 47 ميدالية متنوعة، فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة.

ويسعى اتحاد السلاح إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الجديد، حيث تجدر الإشارة إلى فوزأيمن فايز بذهبية بطولة أمريكا لسلاح سيف المبارزة بالفوزعلى بطل امريكا بنتيجة 15 / 12 فى مباراة النهائى.

فيما تأهل زياد السيسى لاعب منتخب السلاح أمس الجمعة الى دور الـ 64 الرئيسى ببطولة الجائزة الكبرى للسيف المقامة فى كندا بالفوز على بطل الأرجنتين 15 /13 .