شكرا لقرائتكم بن قردان والمنستيري التونسيان يتفاوضان مع "أوشا" الإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي محمود عادل الشهير بـ"أوشا"، لاعب خط وسط الإنتاج الحربي عرضا من نادي اتحاد بن قردان التونسي الذي يلعب له حاليا أحمد العش مدافع الأهلي والاسماعيلي السابق ويحتل المركز الرابع بمسابقه الدوري التونسي.

كما تلقي لاعب وسط الإنتاج الحربي عرضا آخر للعب في الدوري التونسى فى صفوف نادي الاتحاد المنستيري المتصدر حاليا بشكل مؤقت لجدول الترتيب.

ويعد عرض نادي اتحاد بن قردان التونسي الأقرب بالنسبة للاعب وسط الإنتاج الحربي، فى ظل جدية المفاوضات، ونال أوشا إشادة خاصة من مسئولي النادي التونسي والجهاز الفني الذى أبدري رغبة فى التعاقد مع اللاعب خاصة مع إجادته اللعب فى أكثر من مركز.

ويترقب محمود عادل القرار النهائي للجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي بقياده مختار مختار لحسم مصير العرض التونسي حيث أبدى اللاعب رغبة فى خوض تجربة الاحتراف خارج مصر، بعد انتقاله لنادي الإنتاج الموسم الماضي في صفقه انتقال حر.