شكرا لقرائتكم وادي دجلة يؤجل ضم الإنتاج الحربي لاعب الأهلي السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل مسئولي نادي الإنتاج الحربي، الإعلان بشكل رسمي عن أى صفقة جديدة، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بسبب خوض مباراة وادي دجلة، بعد غد الاثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأقترب نادي الإنتاج الحربي من ضم مصطفي صبحي لاعب وسط شباب الأهلي السابق، ولكن تقرر تأجيل جلسة توقيع العقود لتقام يوم الثلاثاء المقبل، وهو اليوم التالي لمواجهة وادي دجلة.

ويترقب مصطفي صبحي الذي يجيد اللعب في مركزي الوسط المدافع والظهير الأيمن حسم مصير انتقاله لصفوف الإنتاج الحربي، بعدما أبدي رغبة فى اللعب تحت قيادة مختار مختار المدير الفني للفريق الذى أشاد بقدرات اللاعب، وفى حال فشل الصفقة سيبدأ اللاعب فى مناقشة باقي العروض المتاحة أمام بعدما أبدت بعض أندية الدوري الممتاز رغبة فى ضمه.