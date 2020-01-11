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سموحة يفاوض محمد عودة لـ خلافة حسام حسن

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جدة - عمرو شويل فتح مسئولو نادى سموحة خط مفاوضات مع محمد عودة المدير الفني السابق لبتروجت من أجل تولي القيادة الفنية للفريق السكندري خلفا لـ حسام حسن الذي استقال من منصبه بسبب تراجع النتائج وآخرها الخسارة من وادي دجلة ٣/٢.

 

ويحاول مسئولو سموحة الاتفاق مع عودة على تدريب الفريق في الفترة القادمة بفضل نتائجه الجيدة التي حققها مع الفرق التي أشرف على تدريبها.

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وحقق عودة نتائج طيبة مع كل الفرق التي تولى تدريبها سواء المقاولون العرب الذي قاده لتصدر الدوري في أول ١٠ جولات أو أهلي بني غازي متصدر الدوري الليبي أو بتروجت الذي قاده لتحقيق ٢١ نقطة في ١٤ مباراة فقط.

 

ولا يتولى عودة تدريب أي فريق في الوقت الحالي منذ استقالته من تدريب بتروجت، وهو ما دفع مسئولي سموحة لفتح خط مفاوضات معه.

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