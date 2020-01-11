شكرا لقرائتكم سموحة يفاوض محمد عودة لـ خلافة حسام حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحاول مسئولو سموحة الاتفاق مع عودة على تدريب الفريق في الفترة القادمة بفضل نتائجه الجيدة التي حققها مع الفرق التي أشرف على تدريبها.
وحقق عودة نتائج طيبة مع كل الفرق التي تولى تدريبها سواء المقاولون العرب الذي قاده لتصدر الدوري في أول ١٠ جولات أو أهلي بني غازي متصدر الدوري الليبي أو بتروجت الذي قاده لتحقيق ٢١ نقطة في ١٤ مباراة فقط.
ولا يتولى عودة تدريب أي فريق في الوقت الحالي منذ استقالته من تدريب بتروجت، وهو ما دفع مسئولي سموحة لفتح خط مفاوضات معه.
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