مروان محسن يقود هجوم الأهلي ضد نادي بلاتينيوم

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جدة - عمرو شويل أعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي ، التشكيل الذى سيخوض به مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى المقرر لها الثالثة عصر اليوم، السبت، فى زيمبابوى بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
ويضم تشكيل للأهلى كلاً من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايي.
خط الهجوم: مروان محسن.
ويلعب الأهلى مع بلاتينيوم عصر اليوم على ملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو ويخوض الأهلى اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز وحصد نقاط المباراة لاستكمال رحلة الصعود إلى الدور ربع النهائى والمضى بقوة نحو التتويج باللقب التاسع فى تاريخه.
ويدخل الأهلى مواجهة نادى بلاتينيوم وفى جعبته 6 نقطة، بالتساوى مع النجم الساحلى بطل تونس والهلال بطل السودان، بينما يحتل فريق بلاتينيوم المركز الأخير فى المجموعة الثانية برصيد صفر من النقاط بعدما تلقى 3 هزائم فى أول ثلاث مباريات بالمجموعة سجل لاعبوه هدف وحيد واستقبلت شباكه 7 أهداف.
ويعول رينيه فايلر المدير الفنى على عناصر الخبرة التى تتواجد داخل قائمة الفريق، وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوى وأيمن أشرف وعلى معلول وأحمد فتحى وعمرو السولية، ويدعم الفريق الوافد الجديد محمود عبد المنعم كهربا والمنضم لأول مرة لقائمة الأهلى الأفريقية بعد قيده مؤخرا.
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