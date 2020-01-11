شكرا لقرائتكم فلاش باك.. صن داونز يفوز علي اتحاد الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل فريق ماميلودي صن دوانز ضيفاً ثقيلاً على نظيره اتحاد الجزائر في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، علي ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري ابطال إفريقيا 2019/2020. وحرص (سوبر كوره) على تذكير متابعيه اخر مواجهة جمعت بين الفريقين والتي انتهت بفوز صن دوانز بهدف نظيف دون رد احرزه اللاعب " الفيوس كيكانا" في الدقيقة 60 من عمر وزمن المباراة.

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