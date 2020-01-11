شكرا لقرائتكم نادي بلاتينيوم ضد الأهلي .. صافرة كونغوليه لمواجهة الأحمر وبطل زيمبابوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" صافرة الكونغولي جون جاك نجامبو ندالا لإدارة مباراة الأهلي ومضيفه بلاتنيوم الزيمبابوي وهى المواجهة الخامسة للحكم الكونغولى مع الاندية المصرية حيث أدار مباراة انبى ومونانا الجابونى والتى خسرها الفريق البترولى بهدفين دون د ، كما أدار مباراة سموحة مع نظيره بيدفيست ويست الجنوب أفريقي والتى انتهت بالتعادل السلبى ، فيما أدار مباراة المصري و يونياو دو سونجو الموزمبيقي والتى فاز بها الفريق البورسعيدى بهدفين دون رد ، بينما كانت مباراته الأخيرة مع الاندية المصرية حينما أدار مباراة الزمالك والنجم الساحلى التونسى التى انتهت بالتعادل السلبى.

يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلفاً للمتصدر بفارق الأهداف النجم الساحلي، بعد خسارة المباراة الأولى أمام بطل تونس ،قبل أن يستعيد توازنه ويهزم الهلال السوداني -الثالث - في المباراة الثانية ويواصل انتصاراته على حساب بلاتينيوم في القاهرة، لذلك يرغب الأهلي في اسقاط بطل زيمبابوي مُجدداً للانقضاض على الصدارة، في الوقت الذي يحتل بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلي المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط، بعد هزيمته في الثلاث مباريات التي خاضها في دور المجموعات حتى الأن.

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و في الموسم الحالي أدار الحكم الكونغولي مباراتين في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، الأولى جمعت بين الهلال السوداني ومضيفه انيمبا النيجيري في الدور الأول للمسابقة وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ، والثانية جمعت بين الوداد المغربي و صن داونز الجنوب أفريقي في دور المجموعات وانتهت أيضا بالتعادل السلبي.

وإجمالا أدار الحكم الكونغولي ندالا الذى يعد من مواليد 14 يونيو 1987، وحصل على الشارة الدولية عام 2013 ، 41 مباراة دولية، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 102 مرة و الحمراء مرتين، واحتسب 12 ضربة جزاء.