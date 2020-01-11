شكرا لقرائتكم طيارة المصري مطلوب فى بلغاريا والمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي مصطفي سلامة الشهير بـ"طيارة" ظهير أيمن فريق المصري، عرضين لرحيل عن الفريق البورسعيدي، عن طريق أحدي شركات التسويق الرياضي، بعدما أبدي نادي بلغاري رغبة فى ضمه وكذلك نادي مغربي.

وطلب لاعب المصري، من شركة التسويق، صاحبة العروض، الدخول فى مفاوضات رسمية مع ناديه لعرض الأمر عليهم خلال الساعات المقبلة.

ودخل مصطفى طيارة فى دائرة اهتمامات بعض أندية الدوري الممتاز للحصول علي خدماته في يناير الجاري، على رأسها ناديى الإنتاج الحربي وطلائع الجيش، بخلاف تلقيه عرضا من نادي الجونة للحصول على خدماته سواء علي سبيل الإعارة أو البيع النهائى.

ويترقب لاعب المصري، موقف ناديه النهائي من العروض المتاحة أمامه، لاتخاذ قراره النهائي وتحديد وجهته المقبلة، وأكد مصطفى طيارة لـ"الخليج 365"، احترامه الكامل لتعاقده مع النادي البورسعيدي وتقديره الكبير للجهاز الفني لفريقه بقياده إيهاب جلال رغم ابتعاده عن التشكيلة الأساسية فى الوقت الحالي على عكس الموسم الماضي، بعد تعرضه للإصابة خلال فترة الاستعداد للموسم الجاري.