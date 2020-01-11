شكرا لقرائتكم نادي بلاتينيوم ضد الأهلي.. على لطفى: مواجهة بطل زيمبابوى تحتاج لتركيز مضاعف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال علي لطفي، حارس مرمى النادي الأهلي، إن مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا تتطلب تركيزا شديداً من أجل حسم المواجهة وتحقيق الثلاث نقاط ، موضحاً إن فريقه مطالب بتحقيق الفوز في ضوء المنافسة الشرسة مع الهلال السوداني والنجم الساحلي على حجز تذكرة التأهل للدور التالي، خاصة أن الفرق الثلاثة تمتلك 6 نقاط وهو ما يعني أن كل نقطة من المباريات الثلاث المقبلة مهمة للغاية.

وأضاف علي لطفي أن بلاتينيوم سيتشبث بالفرصة ويقاتل من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل حتى النفس الأخير وهو ما يمنح لاعبيه الدافع لتقديم عرض قوي في مباراة اليوم السبت.

وأشار لطفي إلى أن المباريات الإفريقية، وتحديدا التي تكون خارج الديار يحيط بها العديد من الصعوبات؛ سواء فيما يتعلق بأرضية الملاعب أو حالة الطقس لكن لاعبي الأهلي لديهم القدرة على التغلب على تلك الظروف.

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وأوضح لطفي أن الأهلي دائما ما يحسم نتائج مبارياته بأقدام لاعبيه دون النظر لنتائج الفرق الأخرى، وهو سر من أسرار كم البطولات والانتصارات التي حققها الفريق على مدار التاريخ لذلك فإن تركيز اللاعبين حاليا في مواجهة بلاتينيوم وكيفية تحقيق النقاط الثلاث.

وقال لطفي أن السير بخطى ثابتة في بطولة الدوري أمر يسعد اللاعبين والجهاز الفني لكنه يضع على عاتقنا مسئولية أكبر وهي مواصلة تلك الانتصارات والسير على نفس النهج.

وأوضح لطفي أن المنافسة مع محمد الشناوي وشريف اكرامي تصب في صالح الفريق وترفع من مستوى الجميع وهذه هي سمة الفرق الكبيرة التي تضم لاعبين مميزين في كل المراكز ، ومن لا يشارك يساند من يشارك في المباريات إلى أن يأتي دوره فتجد زميله في نفس مركزه أكثر الداعمين له.

واختتم حارس الأهلي تصريحاته مؤكدا أنه يجتهد في عمله ليكون جاهزا بصورة مثالية عندما تأتيه فرصة المشاركة في المباريات وهو ما جعله يظهر بشكل جيد عندما شارك في أكثر من مباراة الموسم الماضي.